Серверные процессоры Ice Lake-SP являются одними из самых «свежих» 10-нм продуктов Intel, которые после неоднократных задержек всё-таки начали поставляться клиентам. На страницах Twitter один популярный японский блогер опубликовал фотографии процессора Intel Xeon Silver 4310, который на версии с компактным кристаллом предлагает 12 активных ядер и припой под крышкой.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Напомним, процессоры Ice Lake-SP должны получить две версии кристалла: компактная способна разместить до 28 вычислительных ядер, более крупная предложит до 40 вычислительных ядер. На фото изображена первая, её примерные габаритные размеры составляют 25,5 х 19,5 мм, что полностью соответствует приблизительным расчётам, сделанным заранее.

Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Более крупный вариант кристалла Ice Lake-SP увеличит площадь с 475 до 640 кв.мм, но его геометрические параметры пока не подтверждены натурными замерами.