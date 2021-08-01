Стартовали продажи TWS-наушников Blackview AirBuds 5 Pro
На рынке TWS-гарнитур стало на одну модель больше. Компания Blackview представила полностью беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением ANC. Новинка называется Blackview AirBuds 5 Pro.
Качество звука во время телефонных разговоров является одним из основных факторов, которые позволяют судить о том, хороши наушники или нет. В первую очередь это касается тех, кто не только слушает музыку, но также часто звонит или разговаривает в голосовых чатах во время онлайн-игр.
Благодаря технологии шумоподавления с тремя микрофонами Blackview AirBuds 5 Pro могут чётко улавливать голос пользователя даже в многолюдной среде вроде ресторана или общественного транспорта. Наушники позволяют снизить уровень шума до 35 дБ.
Чтобы избежать потери качества звука из-за работы системы шумоподавления, в новинке Blackview AirBuds 5 Pro предусмотрен алгоритм компенсации качества, который даёт возможность сохранить оригинальные детали звука. Кроме того, 7-миллиметровые драйверы имеют композитную диафрагму, которая состоит из графена и полиуретана. Композитный материал отличается высокой прочностью и гибкостью, что позволяет повысить качество звучания.
Активное подавление шумов является весьма прожорливой технологией. В случае с Blackview AirBuds 5 Pro активация системы ANC сокращает время автономной работы наушников на четыре часа с учётом кейса. С шумоподавлением модель может проработать 20 часов. Если отключить ANC, время работы без подзарядки увеличится до 24 часов. Максимальная автономность в режиме ожидания – 130 часов.
Полностью зарядить модули можно за 3 часа. При этом быстрая подзарядка позволяет за 5 минут добиться 3 часов автономной работы. К слову, кейс для Blackview AirBuds 5 Pro поддерживает беспроводную зарядку.
Новинка получила сенсорное управление, с помощью которого можно переключать треки, принимать звонки и управлять шумоподавлением. А за счёт инфракрасного сенсора воспроизведение музыки приостанавливается, если снять наушники.
Корпус Blackview AirBuds 5 Pro имеет защиту от воды класса IPX7. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. При этом новинка получила поддержку подключения к двум устройствам одновременно.
Рекомендованная производителем стоимость полностью беспроводных наушников составила $90. Но со 2 по 15 августа купить Blackview AirBuds 5 Pro можно за $49.49 на официальном сайте компании.
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