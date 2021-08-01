Акции AMD не могут прекратить рост и обновили 52-недельный максимум
С момента оглашения результатов квартала прошло три дня, а курс акций AMD продолжает расти, как отмечает Seeking Alpha в недельном дайджесте. С момента, предшествовавшего публикации квартальной отчётности, акции компании успели вырасти в цене на 16% и обновили 52-недельный максимум, достигнув в пике $106,97.
реклама
реклама
Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подобной динамике курса акций возглавляемой ею компании способствовала по мере сил, ещё пару дней после выступления на квартальной отчётной конференции активно раздавая интервью деловым изданиям и телеканалам из своего офиса в Техасе. В ходе этих интервью она ничего сенсационного не сказала, преимущественно повторив тезисы с квартального мероприятия, но «закрепление пройденного материала» возымело действие на инвесторов, особенно в условиях, когда другие компании сектора столь убедительными успехами похвастать не смогли.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила