AMD напомнила о близости начала продаж Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G
Пятого августа должны поступить в продажу гибридные процессоры Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G, а на недавнем китайском мероприятии компания AMD напомнила, что разбавила ассортимент новинок и третьей моделью в лице Ryzen 3 5300G. Поскольку следующая неделя вот-вот начнётся, а в англоязычных странах её и вовсе принято отсчитывать с воскресенья, компания AMD на своей странице в Twitter напомнила о скором начале официальных продаж новых процессоров.
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На предыдущем этапе анонса Ryzen 5 5600G был оценён в $259, а Ryzen 7 5700G получил ценник $359. Семейство Cezanne, к которому относятся данные процессоры, сочетают архитектуру вычислительных ядер Zen 3 и встроенную графику Vega в актуальной реализации на 7-нм технологии TSMC. Со страниц Twitter компания призвала пользователей подготовить свои материнские платы для новых процессоров, как бы намекая на необходимость обзавестись совместимой версией BIOS. Интересно, что AMD в своём обращении адресует эти модели любителям игр и создателям контента.
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