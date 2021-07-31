За последние два года Intel потеряет семь процентов рынка ПК
Необычайно объёмная публикация на страницах ресурса Barron’s рассуждает о перспективах развития корпорации Intel под руководством генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который занял свой пост в середине сентября. Недавно он уже признал, что не видит особых препятствий для возвращения компании статуса технологического лидера к 2024-2025 годам.
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Само собой, среди инвесторов находится немало скептиков, которые считают, что попытки Intel наверстать упущенное в литографии и увеличить доступные производственные мощности с прицелом на оказание контрактных услуг обернутся резким увеличением затрат и угрозой для финансового благополучия финансового гиганта в случае технологических неудач.
Специалисты Raymond James ожидают, что на рынке потребительских ПК компания Intel за последние два года сократила свою долю с 92 до 85%, и в серверном сегменте пропорция изменилась почти аналогичным образом. Усилия по возвращению технологического лидерства займут несколько лет и потребуют огромного количества средств, поэтому нельзя исключать, что в ближайшее время AMD продолжит теснить конкурента на процессорном рынке.
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