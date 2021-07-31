Энтузиаст Chispy не привык жаловаться на отсутствие доступа к жидкому азоту в пуэрто-риканской глуши, но высокую температуру воздуха в помещении упоминает в качестве одного из факторов, мешающих более успешному разгону связки из двух видеокарт Radeon RX 6900 XT.

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Источник изображения: HWBot, Chispy

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Графические решения семейства Radeon RX 6000 вообще пока остаются редкими гостями в статистике HWBot, а уж объединить несколько видеокарт в одной системе вообще удаётся немногим. Пуэрто-риканский оверклокер экспериментировал с видеокартами Radeon RX 6900 XT марки PowerColor. Управление напряжением было реализовано через внешний аппаратный модуль, но для охлаждения использовались водоблоки и дополнительные вентиляторы. В таких условиях частоты видеокарт, работающих в дуэте, удалось поднять до 2775/16800 МГц, в сочетании с разгоном процессора Ryzen 9 5950X до 5206 МГц при помощи системы фазового перехода это позволило занять второе место среди всех дуэтов в 3DMark Time Spy с результатом 37 237 баллов. Центральный процессор сохранил активность 16 ядер и 16 потоков.

По словам автора эксперимента, со свежими драйверами Radeon RX 6900 XT показывает в 3DMark Time Spy более высокую производительность по сравнению с GeForce RTX 3090, и если бы удалось сильнее разогнать центральный процессор, то результат оказался бы ещё выше. В абсолютном рейтинге он сейчас соответствует четвёртому месту среди 3818 записей.