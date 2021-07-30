Диван стал для многих американцев основным рабочим местом на удалёнке
Некоторые профессии не подразумевают производственной необходимости постоянного нахождения сотрудника в офисе, поэтому некоторые компании в США заявили о готовности сохранять для желающих удалённый режим работы едва ли не на постоянной основе. К настоящему времени таковых оказалось меньше, чем на начальных этапах пандемии, поскольку многие сотрудники поняли, что попросту не могут обеспечить себя комфортными условиями работы на дому.
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Проведённый CraftJack в прошлом месяце опрос среди 1520 американцев, имевших опыт удалённой работы в последнее время, продемонстрировал высокую долю тех, кто просто не в состоянии организовать себе полноценный домашний офис.
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Субсидии работодателей на покупку офисной мебели и оргтехники для дома здесь не всегда достаточны – многим людям попросту негде организовать уединённый уголок для работы дома. Из числа респондентов 45% пользовались диваном в качестве основного рабочего места на удалёнке, 38% регулярно работали из кровати, а 20% предпочитали покидать дом для осуществления рабочей деятельности в дистанционном режиме.
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