По всей видимости, на этой неделе интерес инвесторов вырос к тем ценным бумагам, эмитенты которых показывают положительную динамику выручки и прибыли в условиях дефицита компонентов и пандемии. Компания AMD попала в их число, а потому курс её акции растёт уже второй день подряд. Вчерашние торги акции закрыли ростом на 5% до уровня, близкого к $103 за штуку.

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в таких условиях охотно раздаёт интервью деловым изданиям, сегодня к тенденции подключился Yahoo Finance, который тоже транслирует комментарии главы компании о причинах успеха во втором квартале.

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Источник изображения: Getty Images

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Планирование в сфере распределения заказов на производство компонентов позволило AMD в минувшем квартале увеличить объёмы поставок продукции, ситуация стала лучше, но она всё ещё далека от нормальной. В конечном итоге, именно уверенность в способности и дальше увеличивать объёмы поставок продукции позволила AMD не только обойти прогноз по выручке во втором квартале, но и поднять прогноз на весь год.

Потребители, по словам Лизы Су, охотно приобретают основные виды продукции AMD: в сегменте ПК, игровые и серверные. В последнем сегменте спрос растёт особенно быстро, как отмечает глава компании. Если в минувшем квартале серверная выручка AMD достигла доли в 20% от совокупной, то в дальнейшем она превысит этот рубеж.