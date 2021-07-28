Во втором квартале AMD удвоила поставки процессоров серии Ryzen 9
В презентации, посвящённой анализу итогов минувшего квартала, AMD уже упоминала о приросте средней цены реализации центральных процессоров в потребительском сегменте как последовательно, так и в годовом сравнении. Комментарии Лизы Су (Lisa Su) на отчётном мероприятии позволили узнать больше подробностей об успехах компании в сегменте клиентских продуктов.
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Во-первых, выручка от реализации клиентских процессоров обновила очередной рекорд, и уже пятый квартал подряд компания увеличивает свою долю рынка в денежном выражении. Во-вторых, спрос смещался в сторону более дорогих моделей не только в настольном сегменте, но и в мобильном. Количество отгруженных за квартал процессоров серии Ryzen 9, например, выросло в годовом сравнении более чем в два раза. В сегменте ноутбуков увеличились как объёмы реализации, так и средняя цена. Уже седьмой квартал подряд выручка от реализации мобильных процессоров обновляет рекорды.
В корпоративном сегменте семейство Ryzen PRO тоже удвоило объёмы поставок в годовом сравнении. Многие крупные корпоративные клиенты начали закупать компьютеры на основе процессоров Ryzen для служебного использования. Как уже отмечалось, выручка в графическом сегменте тоже удвоилась, поскольку спросом пользовались не только потребительские видеокарты семейства Radeon RX 6000, но и серверные ускорители вычислений. В мобильном сегменте семейство графики с архитектурой RDNA 2 способствовало быстрому росту выручки AMD в последовательном выражении.
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