AMD уверена в своей способности увеличивать поставки компонентов до 2022 года включительно
На квартальной отчётной конференции руководство AMD отметило, что бизнес компании во втором квартале рос быстрее рынка в целом, и эта тенденция должна сохраниться и во втором полугодии. Разговор о дефиците компонентов генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) свела к прогнозам других компаний сектора, которые рассчитывают на улучшение ситуации к концу этого года или началу следующего.
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AMD, в свою очередь, как подчеркнула Лиза Су, увеличивала объёмы поставок продукции во втором квартале, и полна уверенности в способности делать это не только во втором полугодии, но и в начале следующего года. В показателях выручки AMD продолжает укреплять долю рынка в сегменте ПК, как уверена глава компании, поскольку умеет концентрироваться на стратегически важных рыночных нишах. Весь рынок ПК во втором полугодии, по мнению Лизы Су, сохранит обороты примерно на уровне первого полугодия.
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