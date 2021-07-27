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OUKITEL представила 5G-смартфон с аккумулятором на 15 600 мА*ч

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Первые смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения начали появляться в 2019 году. Многие компании, включая Apple, были вынуждены откладывать анонсы своих 5G-моделей, так как не могли решить проблему автономной работы. Китайский производитель OUKITEL позаботился о том, что в новой модели WP15 вопрос низкого уровня автономности не стоял. Для этого OUKITEL WP15 оборудовали аккумуляторной батареей ёмкостью 15 600 мА*ч.



Смартфон поступит в продажу почти через месяц, 23 августа 2021 года. Официальная рекомендованная стоимость OUKITEL WP15 составила 300 долларов. Но получить модель можно и бесплатно. Все условия конкурса указаны на отдельной странице на официальном сайте компании.

Помимо ёмкой аккумуляторной батареи и поддержки сотовых сетей пятого поколения смартфон есть ещё чем похвастаться. Он оборудован 6,52-дюймовым HD+ дисплеем, 7-нанометровым мобильным процессором и работает на базе операционной системы Android 11.



Что до автономности, компания обещает сразу 1300 часов работы в режиме ожидания. Разговаривать по телефону можно в течение 90 часов без перерыва. Новинка поддерживает 18-ваттную быструю зарядку по проводу и может использоваться в качестве портативного аккумулятора. С нуля до 100% АКБ заряжается за 5 часов. В нормальном режиме эксплуатации компания обещает до четырёх дней работы без подзарядки.



Однокристальная система MediaTek 700 оборудована модемной платой с поддержкой 5G. Скорость загрузки составляет 1,2 Гбит/сек, а скачивания – 2,3 Гбит/сек. Мобильный процессор работает при поддержке 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище позволяет вмещать 128 ГБ информации и поддерживает расширение картами на 256 ГБ.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп. В её основе лежит сенсор Sony. Компанию ей составляют датчики на 2 Мп и 0,3 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и систему распознавания лиц Face Unlock.



Всю начинку OUKITEL WP15 упаковали в защищённый корпус. Защита смартфона соответствует стандартам MIL-STD-810G, IP69K и IP68. Из прочего отметим сканер отпечатков пальцев, навигационный модуль GPS, чип NFC, а также беспроводные контроллеры Bluetooth и Wi-Fi.
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