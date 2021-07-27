Отшумели мероприятия Intel и Tesla, теперь самое время вспомнить, что в ближайшие сутки свой квартальный отчёт опубликует компания AMD, и представители аналитического сообщества уже поделились своими соображениями на этот счёт с ресурсом Barron’s. Эксперты сходятся во мнении, что инвесторы будут пристально следить за тем, как AMD выступила в серверном сегменте, и не оказал ли дефицит компонентов негативное влияние на экспансию её бизнеса.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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По мнению аналитиков Jefferies, во втором полугодии AMD продолжит активно теснить позиции Intel в серверном сегменте. Если собственные ожидания компании и прогнозы экспертов оправдаются, то во втором квартале AMD должна выручить $2,2 млрд на направлении вычислительных и графических решений, а также около $1,4 млрд в сегменте заказных и серверных компонентов. Поднимет ли AMD дополнительно прогноз по приросту выручки на 50% в текущем году, пока угадать сложно. Даже если это случится, как считают аналитики, существенного изменения курса акций это добиться не позволит. Они росли в цене весь прошлый год, но с начала этого года почти не укрепились. Четыре предыдущих квартала принесли AMD более высокие финансовые показатели, чем ожидалось, а всего за два последних года компания только один раз не оправдала надежд по приросту выручки.

Напомним, что глава Intel на недавней квартальной конференции выразил надежду, что именно дефицит компонентов помешает AMD укрепить свои позиции на серверном направлении в текущем квартале. Кроме того, Intel приходится снижать цены на свои серверные процессоры, чтобы удержать рыночные позиции.