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Во втором квартале Tesla потеряла на операциях с криптовалютой $23 млн

И неплохо заработала на продаже электромобилей.
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В феврале глава Tesla признался, что компания вложила $1,5 млрд в биткоин, и по итогам первого квартала подобные операции даже принесли ей около $100 млн прибыли, позволив в сочетании с торговлей экологическими квотами избежать убытков. Как отмечает CNBC, второй квартал был менее удачен для Tesla с данной точки зрения – убытки от операций с биткоином достигли $23 млн.

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Источник изображения: Getty Images

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С другой стороны, Tesla по итогам квартала получила чистую прибыль в размере $1,1 млрд, что стало рекордом за всю историю деятельности компании. Даже если вычесть из этой суммы порядка $350 млн в виде выручки от реализации экологических кредитов, то всё равно останется прилично. И это первый случай в истории Tesla, когда она завершила квартал без убытков именно за счёт благодаря реализации электромобилей. По мере роста объёмов производства более доступных версий Model 3 и Model Y снижается средняя цена реализации, но эффект масштаба производства позволяет добиваться некоторой экономии, что в итоге даёт возможность получать внятную прибыль.

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аналитика финансы tesla электромобили биткоин криптовалюта
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