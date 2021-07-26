AMD Ryzen Threadripper 3970X занял первое место в Cinebench R20 на частоте 5.5 ГГц
Итальянскому оверклокеру rsannino удалось разогнать процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X до 5500 МГц при помощи жидкого азота. На указанной частоте он сохранил активность всех 32 ядер и 64 потоков, что позволило занять первое место в Cinebench R20 среди процессоров с аналогичными характеристиками.
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Результат составил 24 112 баллов, он же является лучшим и в модельном зачёте. В абсолютном рейтинге он соответствует 27-му месту, но для выборки из 1401 записи это весьма достойный итог. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme на базе чипсета AMD TRX40.
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