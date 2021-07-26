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AMD Ryzen Threadripper 3970X занял первое место в Cinebench R20 на частоте 5.5 ГГц

Среди процессоров с 32 ядрами.
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Итальянскому оверклокеру rsannino удалось разогнать процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X до 5500 МГц при помощи жидкого азота. На указанной частоте он сохранил активность всех 32 ядер и 64 потоков, что позволило занять первое место в Cinebench R20 среди процессоров с аналогичными характеристиками.

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Источник изображения: HWBot, rsannino

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Результат составил 24 112 баллов, он же является лучшим и в модельном зачёте. В абсолютном рейтинге он соответствует 27-му месту, но для выборки из 1401 записи это весьма достойный итог. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme на базе чипсета AMD TRX40.

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amd экстремальный разгон cinebench r20 ryzen threadripper 3970x
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