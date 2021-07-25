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Intel сократила расходы на поощрение сотрудников

Работы вряд ли стало меньше.
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Новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вступил в свою должность только в середине февраля, но основную часть первого полугодия он руководил компанией, что позволяет уже сейчас судить о тех изменениях, которые произошли на уровне структуры расходов корпорации. Знакомство с формой 10-Q позволило обнаружить, что расходы на поощрение сотрудников начали снижаться как во втором квартале, так и в первом полугодии в целом.

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Источник изображения: Intel

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Ранее мы нередко становились свидетелями того, что расходы Intel на разработки и исследования увеличивались за счёт роста компенсационных пакетов, предоставляемых сотрудникам. Теперь же за положительную динамику отвечают другие факторы, а выплаты специалистам сокращаются как в сфере исследовательских работ, так и среди административного персонала и маркетологов. По всей видимости, у нового руководства Intel на данном этапе развития компании иные приоритеты.

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