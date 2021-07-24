Южнокорейскому энтузиасту biso biso посчастливилось получить доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition – редкой безотносительно ситуации на криптовалютном рынке. Водрузив на графический процессор резервуар для жидкого азота, он компенсировал демонтаж штатной системы охлаждения установкой пары дополнительных корпусных вентиляторов.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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В тесте 3DMark Port Royal автору эксперимента удалось занять первое место с результатом 19 472 балла при частотах 2835/23696 МГц. Вершина была достигнута не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. Абсолютный рейтинг, правда, покорился лишь отчасти – результат соответствует шестнадцатому месту. Центральный процессор Intel Core i9-10900K в данном эксперименте довольствовался системой жидкостного охлаждения, работая на частоте 5.5 ГГц.