GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Port Royal при частоте чипа 2835 МГц
Южнокорейскому энтузиасту biso biso посчастливилось получить доступ к видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition – редкой безотносительно ситуации на криптовалютном рынке. Водрузив на графический процессор резервуар для жидкого азота, он компенсировал демонтаж штатной системы охлаждения установкой пары дополнительных корпусных вентиляторов.
реклама
реклама
В тесте 3DMark Port Royal автору эксперимента удалось занять первое место с результатом 19 472 балла при частотах 2835/23696 МГц. Вершина была достигнута не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. Абсолютный рейтинг, правда, покорился лишь отчасти – результат соответствует шестнадцатому месту. Центральный процессор Intel Core i9-10900K в данном эксперименте довольствовался системой жидкостного охлаждения, работая на частоте 5.5 ГГц.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила