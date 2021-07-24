О близости выхода на рынок видеокарт Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 говорит хотя бы тот факт, что они появились в базе данных ЕЭК, описывающей промышленные товары, которые в обозримом будущем могут появиться на рынке стран ЕАЭС, и конкретная запись зарегистрирована под армянским идентификатором.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Помимо вполне предсказуемого ассортимента Radeon RX 6600 XT, в этой базе данных обнаружено упоминание о восьми модификациях Radeon RX 6600, но все они оснащаются исключительно 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Это позволяет предположить, что версий Radeon RX 6600 с уменьшенным до 4 Гбайт объёмом памяти просто не предусмотрено, вопреки ранее распространявшимся слухам. Есть вероятность, что видеокарты Radeon RX 6600 тоже поступят в продажу до конца августа, как и Radeon RX 6600 XT.