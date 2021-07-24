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В нотификации ЕЭК не обнаружены версии Radeon RX 6600 с 4 Гбайт памяти

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О близости выхода на рынок видеокарт Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 говорит хотя бы тот факт, что они появились в базе данных ЕЭК, описывающей промышленные товары, которые в обозримом будущем могут появиться на рынке стран ЕАЭС, и конкретная запись зарегистрирована под армянским идентификатором.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Помимо вполне предсказуемого ассортимента Radeon RX 6600 XT, в этой базе данных обнаружено упоминание о восьми модификациях Radeon RX 6600, но все они оснащаются исключительно 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Это позволяет предположить, что версий Radeon RX 6600 с уменьшенным до 4 Гбайт объёмом памяти просто не предусмотрено, вопреки ранее распространявшимся слухам. Есть вероятность, что видеокарты Radeon RX 6600 тоже поступят в продажу до конца августа, как и Radeon RX 6600 XT.

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Дмитрий Жданов
07:19
Тссссс, не трогай их маня-мирок. Пусть и дальше верят в злых майнеров/хуанга, и мечтают о 3060 за 25к рублей
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07:06
Ну это нормально. Зато столько разговоров было, а )(/!.
В нотификации ЕЭК не обнаружены версии Radeon RX 6600 с 4 Гбайт памяти
Игорь Бурцев
07:03
Мда с такими ценами скоро реально правильнее будет брать консоль ибо тут одна видюха по цене консоли практически. Ну и остальные комплектующие примерно стоят как ещё одна видюха. Ещё монитор колонки и...
Нижняя граница цен на AMD Radeon RX 6600 XT расположится на отметке 499 евро
GP
06:59
Точно. 4 ГБ в наши дни... Какой-то атавизм. Для совсем нетребовательных геймеров и игрушек прошлых лет. Скупердяйство производителей.
В нотификации ЕЭК не обнаружены версии Radeon RX 6600 с 4 Гбайт памяти
Денис Масленников
06:51
Там стебный аккаунт в вк
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Владимир Захаров
06:46
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