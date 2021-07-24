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Нижняя граница цен на AMD Radeon RX 6600 XT расположится на отметке 499 евро

К рекомендациям производителя в таких условиях никто не прислушивается.
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В условиях дефицита видеокарт и завышенных цен, как поясняет VideoCardz, понятие рекомендованной розничной цены утрачивает актуальность. Эту мысль, кстати, пытались нам внушить близкие к производителям видеокарт источники при попытке выяснить, какой ценник AMD рекомендует навесить на Radeon RX 6600 XT.

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Источник изображения: VideoCardz

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Теперь в дело вмешивается франкоязычный сайт Cowcotland, обладающий неоднозначной репутацией в части правильности предсказывания событий, связанных с деятельностью AMD и её партнёров. Ресурс утверждает, что реальные розничные цены на Radeon RX 6600 XT будут стартовать с отметки в 499-549 евро, а количество экземпляров, предлагаемых по более низким ценам, будет исчезающе мало.

Канал Moore’s Law is Dead придерживается более благоприятного прогноза, рассчитывая на уровень рекомендованных цен в диапазоне от $349 до $379. Впрочем, в современных реалиях это в некотором роде «масштабная линейка», а не ценник, который можно увидеть в магазинах. По данным источника, формальный анонс Radeon RX 6600 XT состоится уже в следующую пятницу, а продажи начнутся 11 августа.

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