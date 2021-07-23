Идея освоить выпуск компонентов для сторонних заказчиков созрела ещё в головах предыдущего руководства Intel несколько лет назад, но тогда список кандидатов на роль клиентов ограничивался разработчиком программируемых матриц Altera и подразделением LG по разработке мобильных процессоров. Первую из компаний Intel в итоге благополучно поглотила, а сотрудничество с LG не состоялось, хотя вряд ли данное обстоятельство в конечном счёте свело профильный бизнес южнокорейского конгломерата в могилу.

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Как можно понять из комментариев нынешнего генерального директора Intel на квартальном отчётном мероприятии, сейчас процессорный гигант полон уверенности в неизбежности своего превращения в крупного игрока на рынке услуг по контрактному производству чипов.

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Источник изображения: Intel

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Уже сейчас профильными услугами Intel интересуются более 100 потенциальных клиентов, а один из гигантов сегмента облачных вычислений даже заключил с компанией соглашение на упаковку компонентов собственной разработки. Intel отмечает и успехи в организации обработки подложек для своих процессоров собственными силами. Поскольку подрядчики с этими операциями в нужных объёмах не справлялись, Intel удалось перенести часть технологических этапов на своё предприятие, в итоге доступное компании количество подложек удалось увеличить на несколько миллионов штук. Гордится Intel и своей способностью предложить клиентам возможность выпуска процессоров различных архитектур: не только x86-совместимых, но и разработанных Arm или RISC-V.