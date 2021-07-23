Intel не исключает возможности поглощения других компаний сектора в будущем
В силу понятных причин на квартальной отчётной конференции Intel глава компании не смог избежать вопроса, касающегося вероятной сделки по поглощению GlobalFoundries. Ответ Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) был предсказуемо витиеватым, но это было скорее «да», чем «нет».
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По крайней мере, Гелсингер дал понять, что сейчас вопрос о поглощении какой-либо компании полупроводникового сектора не так актуален, но его не нужно исключать окончательно. Кроме того, рост расходов на исследования, освоение новых технологий и расширение производства неизбежно приведёт к дальнейшей консолидации отрасли, и мелкие компании просто не смогут выжить без объединения с более крупными. Если поглощение кого-то из игроков рынка принесёт пользу стратегии Intel по превращению в крупного контрактного производителя, то компания такой возможностью воспользуется, как резюмировал глава Intel.
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