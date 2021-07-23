В силу понятных причин на квартальной отчётной конференции Intel глава компании не смог избежать вопроса, касающегося вероятной сделки по поглощению GlobalFoundries. Ответ Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) был предсказуемо витиеватым, но это было скорее «да», чем «нет».

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: AnandTech

реклама

По крайней мере, Гелсингер дал понять, что сейчас вопрос о поглощении какой-либо компании полупроводникового сектора не так актуален, но его не нужно исключать окончательно. Кроме того, рост расходов на исследования, освоение новых технологий и расширение производства неизбежно приведёт к дальнейшей консолидации отрасли, и мелкие компании просто не смогут выжить без объединения с более крупными. Если поглощение кого-то из игроков рынка принесёт пользу стратегии Intel по превращению в крупного контрактного производителя, то компания такой возможностью воспользуется, как резюмировал глава Intel.