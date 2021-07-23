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Intel старается не перекладывать на покупателей весь рост собственных затрат

В условиях дефицита это сложно и благородно одновременно.
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Предпринятые руководством на квартальной отчётной конференции Intel попытки внушить инвесторам мысль о временном характере трудностей, вызывающих снижение доходности бизнеса, особым успехом не увенчались, и после публикации отчётности курс акций процессорного гиганта снизился на пару процентов.

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Источник изображения: Road to VR, фото 2018 года

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Глава Intel, словно бы предвидя подобную озабоченность инвесторов, пояснил, что в условиях дефицита материалов и компонентов, необходимых для производства процессоров, компания старается переносить возросшие собственные затраты на конечную цену продукции лишь частично, в остальном жертвуя собственной прибылью ради сохранения партнёрских и благоприятных отношений со своими клиентами. Такая политика, по мнению Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), является залогом хороших отношений с клиентами в будущем.

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