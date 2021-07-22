Хорошо сидим: Samsung накопила $184 млрд и боится их тратить, пока руководитель в тюрьме
Как отмечает южнокорейское издание Pulse, формально Samsung Electronics до сих пор не отказалась от намерений стать к 2030 году крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, сместив с поста лидера тайваньскую компанию TSMC. Под достижение этой задачи даже планировалось выделить более $154 млрд, но пока для реализации плана мало что делается на практике.
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Как считает первоисточник, причиной медлительности мог стать арест Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), который унаследовал бизнес Samsung Electronics от своего отца, а основателем корпорации был их прямой родственник. Корейское правосудие некоторое время назад приговорило наследника к тюремному заключению по делу о взятках и махинациях, поэтому он технически не имеет возможности управлять бизнесом Samsung. Без него ответственные лица в структуре руководства компании тоже боятся принимать важные решения, поэтому к концу позапрошлого квартала Samsung накопила около $184 млрд в форме быстроликвидных активов, но найти им применение пока не решается.
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