ASUS и Acer рассчитывают увеличить объёмы продаж ноутбуков на 10% в следующем году
Когда первый квартал прошлого года ознаменовал начало пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые аналитики были убеждены, что скачок спроса на ноутбуки не поддержит рынок далее второго квартала, но рынок ПК в итоге едва не обновил исторический максимум. Теперь, когда летопись перешагнула далеко во второй год пандемии, попытки возвестить о падении спроса на ноутбуки предпринимаются с новой силой.
реклама
Сайт DigiTimes старательно заманивает читателей в свой платный раздел на ежедневной основе именно публикациями на эту тему, поскольку рынок ноутбуков важен для всей отрасли, а штаб-квартиры многих производителей сосредоточены именно на Тайване.
реклама
Asustek Computer и Acer, например, рассчитывают на увеличение объёмов продаж ноутбуков на 10% по итогам следующего года. Об этом позволяют говорить годичные контракты на поставку необходимых для производства ноутбуков компонентов. Стало быть, спрос на портативные ПК не перестанет расти в этом году. Фактор пандемии и самоизоляции, возможно, всё-таки себя исчерпает, но ему на смену придёт модернизация корпоративного парка и очередной цикл обновления операционных систем Microsoft.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила