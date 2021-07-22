Когда первый квартал прошлого года ознаменовал начало пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые аналитики были убеждены, что скачок спроса на ноутбуки не поддержит рынок далее второго квартала, но рынок ПК в итоге едва не обновил исторический максимум. Теперь, когда летопись перешагнула далеко во второй год пандемии, попытки возвестить о падении спроса на ноутбуки предпринимаются с новой силой.

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Сайт DigiTimes старательно заманивает читателей в свой платный раздел на ежедневной основе именно публикациями на эту тему, поскольку рынок ноутбуков важен для всей отрасли, а штаб-квартиры многих производителей сосредоточены именно на Тайване.

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Источник изображения: DigiTimes

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Asustek Computer и Acer, например, рассчитывают на увеличение объёмов продаж ноутбуков на 10% по итогам следующего года. Об этом позволяют говорить годичные контракты на поставку необходимых для производства ноутбуков компонентов. Стало быть, спрос на портативные ПК не перестанет расти в этом году. Фактор пандемии и самоизоляции, возможно, всё-таки себя исчерпает, но ему на смену придёт модернизация корпоративного парка и очередной цикл обновления операционных систем Microsoft.