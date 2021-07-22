NVIDIA и AMD способны противостоять падению спроса на рынке, как считают аналитики
Эксперты Bank of America убеждены, что спрос на высокопроизводительные компоненты в облачном сегменте изменяется циклично, но некоторым компаниям сектора подобные периодические колебания не страшны, поскольку спрос на их продукцию зависит и от других факторов.
реклама
реклама
К представителям этой категории авторы аналитической записки относят компании AMD и NVIDIA, а ещё Marvell Technology. Даже если спрос на персональные компьютеры, автомобили и смартфоны начнёт падать или замедлит рост, бизнес перечисленных компаний будет демонстрировать результаты выше средних по отрасли, как считают эксперты. Доходность бизнеса этих компаний, по мнению специалистов Bank of America, в большей степени определяется собственными циклами обновления продукции. Даже в условиях дефицита компонентов эти компании могут рассчитывать на привилегии со стороны контрактных производителей, как считает первоисточник.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила