Эксперты Bank of America убеждены, что спрос на высокопроизводительные компоненты в облачном сегменте изменяется циклично, но некоторым компаниям сектора подобные периодические колебания не страшны, поскольку спрос на их продукцию зависит и от других факторов.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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К представителям этой категории авторы аналитической записки относят компании AMD и NVIDIA, а ещё Marvell Technology. Даже если спрос на персональные компьютеры, автомобили и смартфоны начнёт падать или замедлит рост, бизнес перечисленных компаний будет демонстрировать результаты выше средних по отрасли, как считают эксперты. Доходность бизнеса этих компаний, по мнению специалистов Bank of America, в большей степени определяется собственными циклами обновления продукции. Даже в условиях дефицита компонентов эти компании могут рассчитывать на привилегии со стороны контрактных производителей, как считает первоисточник.