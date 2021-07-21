Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
Издание Seeking Alpha напомнило, что эта неделя характеризовалась дроблением акций NVIDIA по схеме «четыре к одной», и в сочетании с падением курсов добываемых при помощи GPU криптовалют это привело к снижению котировок на несколько процентов.
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Конечно, такую потерю сложно назвать существенной, но прецедент доказывает, что инвесторы считают влияние криптовалютного фактора на бизнес NVIDIA существенным. Руководство компании ожидает, что по итогам второго фискального квартала выручит около $400 млн только за счёт реализации ускорителей CMP, а немалая часть игровых видеокарт достаётся майнерам, и она в этой статистике не учитывается. Эксперты BMO Capital Markets, например, утверждают, что в первом квартале NVIDIA выручила за счёт реализации всех типов продукции майнерам не менее $650 млн, хотя в официальной статистике по CMP фигурировала сумма не более $155 млн.
Некоторое влияние на динамику курса акций NVIDIA мог оказать и ход рассмотрения заявки на покупку Arm британскими властями. Местный антимонопольный орган передал свой отчёт по предполагаемой сделке одному из британских министров, который ранее выражал озабоченность возможным влиянием этого поглощения на национальную безопасность. Свой вердикт британские власти должны вынести до 30 июля, времени осталось не так много, а противников сделки в правящих кругах Великобритании не так мало.
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