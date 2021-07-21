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В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X

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Один из зарубежных блогеров, известный под псевдонимом Raichu, взялся распространить информацию о быстродействии квалификационного образца процессора Intel Core i9-12900K, относящегося к семейству Alder Lake-S. Эта модель сочетает восемь ядер с архитектурой Golden Cove и восемь ядер с архитектурой Gracemont, но последние не поддерживают многопоточность, поэтому в максимальной конфигурации процессор способен работать с 24 потоками одновременно.

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Источник изображения: Twitter, Raichu

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Для теста Cinebench R20 это критично, и если верить источнику, в нём флагман семейства Alder Lake-S показывает достойный результат, набирая более 810 баллов в однопоточной дисциплине и более 11 600 баллов в многопоточной. Для охлаждения использовалась жидкостная система. Ядра Golden Cove способны повышать свою частоту до 5.3 ГГц, более экономичные Gracemont – только до 3.9 ГГц. На максимальных частотах, как отмечает автор, процессор может запросто потреблять более 200 Вт, поэтому его охлаждению придётся уделять самое пристальное внимание.

Наконец, главным итогом эксперимента является заочное сравнение быстродействия с Ryzen 9 5950X. В подобных условиях последний набирает 643 балла в однопоточной части теста и 10 409 баллов в многопоточной. Таким образом, процессор Alder Lake-S обходит его по быстродействию на 26% и 11% соответственно.

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Теги

intel бенчмарки alder lake-s lga 1700 cinebench r20
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