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Предприятия GlobalFoundries в Германии получат $1 млрд на расширение

Бюджеты скромные, но компания рассчитывает на средства клиентов.
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История компании GlobalFoundries началась с покупки предприятий AMD в окрестностях Дрездена. Сейчас она делает упор на развитие американских производственных мощностей, и недавно даже перенесла штаб-квартиру в штат Нью-Йорк, поближе к своим передовым предприятиям. На этой неделе руководство GlobalFoundries объявило о планах по строительству нового предприятия в этом штате, которое обеспечит местное население одной тысячей рабочих мест на производстве и ещё несколькими тысячами рабочих мест в смежных областях.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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На данном этапе на расширение производства в США компания готова выделить $1 млрд, рассчитывая разделить эти затраты не только с клиентами, но и местными властями, которые не упустили возможности напомнить о выделении на стимулирование развития национальной отрасли $52 млрд. В тени этого пресс-релиза осталось сообщение о том, что и немецкие предприятия GlobalFoundries получат $1 млрд на расширение. Недавно компания также объявила о готовности построить новое предприятие в Сингапуре, потратив на сопутствующие нужды около $4 млрд. Вообще, как пояснил в интервью CNBC генеральный директор Том Колфилд (Tom Caulfield), в ближайшие восемь лет мировая полупроводниковая промышленность должна удвоить объёмы производства.

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