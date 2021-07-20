Глава GlobalFoundries опроверг слухи о продаже бизнеса компании Intel
Каналу CNBC удалось взять лаконичное интервью у генерального директора GlobalFoundries Тома Колфилда (Tom Caulfield), в котором он открыто отверг спекуляции о намерениях этого контрактного производителя продать свои активы компании Intel. Приоритетом для GlobalFoundries, по его словам, сейчас является развитие собственного бизнеса.
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Более того, решение Intel закрепиться на рынке контрактных услуг лишь показывает, насколько этот вид деятельности важен для сегодняшней полупроводниковой отрасли, как отметил Колфилд. Конкуренция со стороны Intel его совершенно не пугает, поскольку эта компания сосредоточится на технологических нормах «тоньше» 10 нм. Это большой сегмент рынка, как пояснил глава GlobalFoundries, занимающий до 30%, но он никак не пересекается со сферой деятельности этой компании.
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