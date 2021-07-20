Каналу CNBC удалось взять лаконичное интервью у генерального директора GlobalFoundries Тома Колфилда (Tom Caulfield), в котором он открыто отверг спекуляции о намерениях этого контрактного производителя продать свои активы компании Intel. Приоритетом для GlobalFoundries, по его словам, сейчас является развитие собственного бизнеса.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: CNBC

реклама

Более того, решение Intel закрепиться на рынке контрактных услуг лишь показывает, насколько этот вид деятельности важен для сегодняшней полупроводниковой отрасли, как отметил Колфилд. Конкуренция со стороны Intel его совершенно не пугает, поскольку эта компания сосредоточится на технологических нормах «тоньше» 10 нм. Это большой сегмент рынка, как пояснил глава GlobalFoundries, занимающий до 30%, но он никак не пересекается со сферой деятельности этой компании.