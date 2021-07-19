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MSI ожидает снижения доходов от продажи видеокарт майнерам во втором полугодии

Но любители игр не дадут пропасть этой компании.
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По информации сайта DigiTimes, ссылающегося на заявления официальных представителей MSI, по итогам текущего года компания рассчитывает отгрузить до 24 млн материнских плат и видеокарт. Спрос на данную продукцию, а также ноутбуки, непрерывно растёт со второго квартала прошлого года, а в первом квартале текущего года MSI смогла обновить сезонный рекорд по величине выручки, чему в немалой степени способствовала реализация видеокарт для нужд майнеров.

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Источник изображения: DigiTimes

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MSI не скрывает, что средняя цена реализации видеокарт выросла, но во втором полугодии майнеры будут меньше влиять на рынок, поскольку китайские власти начали активно их притеснять. Упадёт и профильная прибыль компании, но эту тенденцию частично сможет компенсировать рынок игровых видеокарт, по мнению представителей MSI.

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аналитика финансы видеокарты msi майнинг
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