MSI ожидает снижения доходов от продажи видеокарт майнерам во втором полугодии
По информации сайта DigiTimes, ссылающегося на заявления официальных представителей MSI, по итогам текущего года компания рассчитывает отгрузить до 24 млн материнских плат и видеокарт. Спрос на данную продукцию, а также ноутбуки, непрерывно растёт со второго квартала прошлого года, а в первом квартале текущего года MSI смогла обновить сезонный рекорд по величине выручки, чему в немалой степени способствовала реализация видеокарт для нужд майнеров.
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MSI не скрывает, что средняя цена реализации видеокарт выросла, но во втором полугодии майнеры будут меньше влиять на рынок, поскольку китайские власти начали активно их притеснять. Упадёт и профильная прибыль компании, но эту тенденцию частично сможет компенсировать рынок игровых видеокарт, по мнению представителей MSI.
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