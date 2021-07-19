Intel настаивает на легализации идеографического символа микрочипа
Вчера компании Intel исполнилось 53 года, но на своей странице в Twitter она привлекла внимание вовсе не к этому факту, а к инициативе по добавлению в Unicode эмодзи, изображающего микропроцессор. Эта идея посетила представителей компании в связи с празднованием Международного дня эмодзи.
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Поддержать эту идею представители Intel призвали компании AMD, NVIDIA, Qualcomm, Apple, Samsung, Google, IBM, Arm и TSMC. Получит ли инициатива поддержку, пока судить сложно, но выглядит она не совсем серьёзно для переломного в жизни Intel периода, когда компания пытается стать одним из крупных контрактных производителей полупроводниковых компонентов и попутно вернуть себе технологическое лидерство.
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