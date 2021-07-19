Как сообщает 9to5Mac, ноутбуки семейства Apple MacBook Pro должны были обзавестись дисплеем типа miniLED по примеру планшета iPad Pro чуть раньше, но из-за задержек с поставками нового типа дисплеев они сделают это не ранее сентября или ноября текущего года.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Новый тип дисплея, который в официальной терминологии Apple называется Liquid Retina XDR, обеспечивает уровень контрастности до 1 000 000 : 1 и яркость от 1000 до 1600 нит. Попутно ноутбуки нового поколения могут получить процессор Apple M1X, который компания разработала собственными силами. Точной информации об объёме оперативной памяти новых MacBook Pro пока нет: по некоторым данным, он будет ограничен 32 гигабайтами, другие источники упоминают о возможности установки до 64 Гбайт.