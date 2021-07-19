Издание Electrek напомнило всему миру о том, что владельцы Tesla тоже плачут. Поводом для их расстройства стал анонс на прошлой неделе долгожданной возможности получить доступ к продвинутым функциям автопилота за $199 в месяц вместо единовременной оплаты в сумме $10 000.

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Источник изображения: Tesla

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Предполагалось, что новая программа расширит круг пользователей автопилота за счёт владельцев электромобилей, находящихся в лизинге или аренде, а также сомневающихся потребителей, которые до покупки полноценной опции хотели бы несколько месяцев её потестировать.

Радость омрачало заявление Tesla о необходимости доплатить $1500 за модернизацию бортового компьютера тех экземпляров электромобилей, которые были выпущены до середины 2019 года, когда с конвейера начали сходить машины, укомплектованные аппаратной частью версии 3.0. Если обладатель аналогичного электромобиля оплачивает опцию автопилота за $10 000 в постоянное использование, то Tesla модернизирует ему бортовой компьютер за свой счёт. Клиентам с подпиской придётся раскошелиться на данную операцию, доплатив $1500. Если электромобиль был выпущен после середины 2019 года, то ничего модернизировать не нужно.