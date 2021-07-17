Intel будет сложно договориться о покупке активов GlobalFoundries
Представители GlobalFoundries пока предпочитают утверждать, что Intel не обращалась к ним с предложением продать бизнес, но это может объясняться ведением переговоров с номинальными владельцами компании – арабским инвестиционным фондом Mubadala Investment. Созданная в конце прошлого десятилетия компания GlobalFoundries выросла на производственной базе AMD, но постепенно включила в состав своих активов и производственные мощности Chartered Semiconductor в Сингапуре, и бывшую линию IBM по производстве одноимённых процессоров в США.
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Как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, переговоры между Intel и Mubadala осложняются тем, что последняя обычно продаёт лишь миноритарные доли в бизнесах, которые ей принадлежат, и проститься с GlobalFoundries полностью ей будет непросто.
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Во-вторых, арабские инвесторы сейчас готовят GlobalFoundries к публичному размещению акций, в ходе которого рассчитывают выручить те же $30 млрд, что могла бы предложить Intel, а потому для большей убедительности последней следовало бы поднять цену. Для процессорного гиганта сделка была бы полезной не только из-за предоставления доступа к дополнительным производственным мощностям, но и за счёт расширения сети партнёров и клиентов, которое соответствует интересам Intel на данном этапе развития.
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