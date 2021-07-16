На квартальном мероприятии TSMC представители компании признались, что спрос в автомобильном сегменте будет превышать предложение на протяжении основной части 2022 года, хотя некоторое смягчение дефицита начнётся в текущем квартале. Руководство TSMC абсолютно не переживает по поводу того, что в обозримом будущем автопроизводители и их подрядчики резко снизят объёмы заказов, поскольку удельное содержание полупроводниковых компонентов в машинах будет неуклонно расти.

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Источник изображения: TSMC

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При этом основную долю заказов в автомобильном секторе сейчас формируют 55-нм и 40-нм изделия, и только в ближайшие три года начнут доминировать 28-нм изделия. В отношении планов TSMC по расширению производства компонентов в Китае с использованием 28-нм технологии было отмечено, что спрос на местном рынке создаётся не только автомобильным рынком, как можно было бы подумать. Фактически, рост доходов TSMC от реализации продукции во втором квартале был обусловлен именно высоким спросом со стороны разработчиков высокопроизводительных компонентов. Следуя актуальной конъюнктуре, редкий автор новости удержится в этом контексте упоминания о майнерах, но представители TSMC себе подобных пояснений не позволяют.

Примечательно, что TSMC допускает мысль о возможности увеличения объёмов производства 16-нм и 12-нм продукции. Если клиенты этого потребуют, компания готова пойти на такой шаг. Главное, чтобы это было экономически выгодно самому производителю. В минувшем квартале автомобильный сегмент формировал всего 4% выручки TSMC, но она последовательно выросла сразу на 12%. В первом полугодии TSMC смогла увеличить количество выпускаемых микроконтроллеров на 30%, а по итогам всего года прирост составит все 60%.