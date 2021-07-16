Индийскому выскочке случайно удалось занять первое место в разгоне DDR4
Время от времени в рейтинге HWBot, относящемуся к разгону памяти типа DDR4, на вершину прорывается неправдоподобный результат. Это случилось и сегодня, и ошибочная запись принадлежит индийскому оверклокеру hardwarecorpus. Как всегда в подобных курьёзных случаях, он просто указал удвоенную частоту памяти вместо базовой.
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В базе данных режим DDR4-9048 автоматически вознёсся на первое место, поскольку ближайшим реальным результатом разгона памяти является достижение режима DDR4-7200 с одиночным модулем и охлаждении жидким азотом.
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Индийский же «рекордсмен на час» упоминает, что разгонял процессор AMD Ryzen 5 PRO 4650G семейства Renoir, используя лишь воздушное охлаждение и двухканальный комплект памяти. В действительности всё ограничилось режимом DDR4-4524 при значении таймингов 30-40-40-58-104-2.
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