TSMC действительно отказалась от скидок клиентам
Тайваньское издание DigiTimes с конца прошлого года выступало в авангарде сторонников теории непрерывного повышения цен на услуги контрактных производителей чипов, иногда перепадало даже лидеру рынка – TSMC, которая официально выражала готовность дорожить долгосрочными договорённостями со своими клиентами, а не слепо следовать сиюминутной выгоде.
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На страницах сайта Barron’s появились откровения одного из клиентов TSMC, пожелавшего остаться неизвестным, который подтвердил, что в текущем году компания отказалась от практики регулярного предоставления скидок своим клиентам по мере перемещения жизненного цикла той или иной технологии в стадию зрелости.
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Как сообщалось ранее, скидки эти не были такими уж щедрыми, редко превышая 3%. Большинство аналитиков озабочено тем, что во втором квартале норма прибыли TSMC опустилась до значений, близких к 50%, а в дальнейшем может закрепиться и на более низких уровнях. Сказываются колоссальные затраты, которые TSMC вынуждена нести ради увеличения объёмов производства и строительства новых линий. Только в этом году капитальные затраты составят $30 млрд, а по итогам двух последующих они достигнут совокупной величины в $100 млрд.
Аналитики New Street Research считают, что после 2025 года TSMC получит шанс увеличить ежегодную выручку до $100 млрд. Это весьма заметный прогресс, ведь в третьем квартале этого года компания рассчитывает выручить не более $15 млрд.
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