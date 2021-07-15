Наступило второе полугодие, уже и лето переваливает за экватор, а это значит, что о событиях второй половины текущего года можно говорить, как о достаточно близких во времени. Издание DigiTimes готово огорчить тех, кто рассчитывал на стабилизацию цен на жёсткие диски в результате падения курса Chia Coin. В Таиланде, где сосредоточена основная часть производственных мощностей по выпуску жёстких дисков, с июля вводятся ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Источник изображения: DigiTimes

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Эти меры могут повлиять и на деятельность предприятий по выпуску жёстких дисков, хотя многие из них расположены вдали от густонаселённых территорий. Доля прошедших вакцинацию местных жителей пока относительно низка, поэтому власти Таиланда считают лучшим выходом из ситуации вернуть локдаун. Спрос на жёсткие диски во втором полугодии тоже будет расти, поскольку сезонный подъём покупательской активности проявится в сегменте потребительской электроники и вездесущих ноутбуков.