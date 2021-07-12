Оспаривать лидерство Lenovo в сегменте ПК конкурентам становится сложнее с каждым годом, но пандемия в прошлом году позволила HP Inc. на какое-то время вернуть себе статус крупнейшего производителя. Во втором квартале 2020 года эта американская компания контролировала 23,6% рынка ноутбуков и настольных ПК по версии IDC. За прошедший год объёмы поставок продукции HP Inc. выросли всего на 2,7%, что позволило Lenovo добиться реванша за счёт роста объёмов поставок на 14,9%, вернувшись на первое место с долей в 23,9% рынка.

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Источник изображения: IDC

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HP Inc. теперь довольствуется вторым местом и 22,2% рынка ПК и ноутбуков. Всего в мире за год объёмы поставок ПК, ноутбуков и рабочих станций выросли на 13,2% до 83,6 млн штук. Примечательно, что из-за дефицита компонентов объёмы продаж ноутбуков во втором квартале увеличились меньше, чем настольных систем. С одной стороны, как отмечают аналитики IDC, возвращение корпораций к офисной работе позволяет рассчитывать на рост спроса в корпоративном секторе. С другой стороны, потребители немного успокоились после целого года активной скупки ПК для использования в личных целях и удалённой работы.