Sony делает серьёзную ставку на автоматизацию производства
В интервью Financial Times глава одного из подразделений Sony, Кимио Маки (Kimio Maki), заявил о готовности японской корпорации активно внедрять промышленных роботов при производстве телевизоров, смартфонов и цифровых камер. Они если и не вытеснят человека с конвейера полностью, то хотя бы позволят сократить издержки и повысить качество продукции.
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На примере малазийского предприятия по производству телевизоров Sony объясняет, что издержки за счёт автоматизации за пятилетний период планируется уменьшить на 70%. Одновременно компания будет более чётко планировать спрос, используя «большие данные» и системы искусственного интеллекта. Это позволит со временем научиться выпускать столько продукции, сколько потребуется рынку.
Хотя Sony не откажется от выпуска потребительской электроники, она хотела бы увеличить пропорцию профессиональной техники, включая медицинскую. На ней у компании получается зарабатывать больше, а она заинтересована в увеличении прибыли.
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