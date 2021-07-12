В этом квартале производителям ноутбуков станет сложнее конкурировать за компоненты
Кажущееся изобилие ноутбуков в близлежащих к нашим наиболее агрессивно настроенным читателям магазинах не отображает глобальной проблемы превышения спроса на этот вид продукции над предложением. Ресурс DigiTimes отмечает, что в третьем квартале производителям ноутбуков будет сложнее рассчитывать на нормализацию ситуации с поставками компонентов, поскольку в борьбу за них с новыми силами бросятся участники смежных сегментов рынка.
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В автомобильном сегменте, например, нехватка полупроводниковых компонентов будет ощущаться ещё долго, и по некоторой части ассортимента он вполне может пересекаться с сегментом ноутбуков. Потребительская электроника и серверные системы тоже начнут пользоваться повышенным спросом в связи сезонными явлениями, поэтому говорить о близости момента решения всех проблем производителей ноутбуков пока не приходится.
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