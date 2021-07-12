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В этом квартале производителям ноутбуков станет сложнее конкурировать за компоненты

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Кажущееся изобилие ноутбуков в близлежащих к нашим наиболее агрессивно настроенным читателям магазинах не отображает глобальной проблемы превышения спроса на этот вид продукции над предложением. Ресурс DigiTimes отмечает, что в третьем квартале производителям ноутбуков будет сложнее рассчитывать на нормализацию ситуации с поставками компонентов, поскольку в борьбу за них с новыми силами бросятся участники смежных сегментов рынка.

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Источник изображения: DigiTimes

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В автомобильном сегменте, например, нехватка полупроводниковых компонентов будет ощущаться ещё долго, и по некоторой части ассортимента он вполне может пересекаться с сегментом ноутбуков. Потребительская электроника и серверные системы тоже начнут пользоваться повышенным спросом в связи сезонными явлениями, поэтому говорить о близости момента решения всех проблем производителей ноутбуков пока не приходится.

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аналитика полупроводники ноутбуки
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Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
10:40
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Виталий Shokerxxx
10:39
еслиб встройка была то да без нее фигня сейчас даже затычки дорого стоят.
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Roman Ironcast
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Словесный понос это чтобы новость своими словами изложить и сделать из нормальной новости "оригинальную" для гугля. Копирайтинг , блин
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Женя Витязь
10:37
Ниче не понятно
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Alexander Mysnyk
10:37
При чём тут бомжи ? Если ты выкидываешь деньги не глядя, то ты либо малолетний мажорик, либо страдаешь слабоумием. Есть понятие рынка, а твои понты это пук в воду.
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zaithito
10:36
Ай-Ай-Ай! Олигархи недополучают Прибыль с советских электростанций!
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pOdOnOg
10:33
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Roditch
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Представлена видеокарта и другие продукты от Asus в стиле аниме
Кеша
10:30
Это про данный момент. Если сразу и сейчас.
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Alexander Mysnyk
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Спорим будут, за бесценок 1080 стоить ? Есть такое выражение: Рынок порешал, как он порешал и со скачком цен на видеокарты. Технологии не стоят, время не ждёт и твои 1080 за ещё 1.5-2 года будут стоит...
Майнеры распродают GeForce GTX 1080 Ti на Авито – цена старого флагмана опустилась ниже 50 000 р
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