Кажущееся изобилие ноутбуков в близлежащих к нашим наиболее агрессивно настроенным читателям магазинах не отображает глобальной проблемы превышения спроса на этот вид продукции над предложением. Ресурс DigiTimes отмечает, что в третьем квартале производителям ноутбуков будет сложнее рассчитывать на нормализацию ситуации с поставками компонентов, поскольку в борьбу за них с новыми силами бросятся участники смежных сегментов рынка.

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Источник изображения: DigiTimes

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В автомобильном сегменте, например, нехватка полупроводниковых компонентов будет ощущаться ещё долго, и по некоторой части ассортимента он вполне может пересекаться с сегментом ноутбуков. Потребительская электроника и серверные системы тоже начнут пользоваться повышенным спросом в связи сезонными явлениями, поэтому говорить о близости момента решения всех проблем производителей ноутбуков пока не приходится.