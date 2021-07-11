Редактор ресурса WikiChip Дэвид Шор (David Schor) на уходящей неделе опубликовал на своей странице в Twitter любопытный график, сопоставляющий прогнозы по динамике развития рынка ПК, которые давались на начальном этапе пандемии, с реальными показателями основной части 2020 года и прошедшей части 2021 года.

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Источник изображения: Twitter, David Schor

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Действительность превзошла ожидания на 100 млн ПК, и вместо стагнации рынок готовых компьютеров и ноутбуков столкнулся с бумом продаж. Фактически, до исторического максимума в 365 млн компьютеров, продаваемых за год, осталось не так много, но не факт, что в ближайшие годы сегмент продолжит свой рост. После такого бурного подъёма неизбежно наступит охлаждение спроса.