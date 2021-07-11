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Когда несчастье помогло: рынок ПК превзошёл ожидания на 100 млн штук из-за пандемии

Не повторяется такое никогда.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Редактор ресурса WikiChip Дэвид Шор (David Schor) на уходящей неделе опубликовал на своей странице в Twitter любопытный график, сопоставляющий прогнозы по динамике развития рынка ПК, которые давались на начальном этапе пандемии, с реальными показателями основной части 2020 года и прошедшей части 2021 года.

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3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: Twitter, David Schor

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Действительность превзошла ожидания на 100 млн ПК, и вместо стагнации рынок готовых компьютеров и ноутбуков столкнулся с бумом продаж. Фактически, до исторического максимума в 365 млн компьютеров, продаваемых за год, осталось не так много, но не факт, что в ближайшие годы сегмент продолжит свой рост. После такого бурного подъёма неизбежно наступит охлаждение спроса.

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аналитика ноутбуки пк пандемия
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