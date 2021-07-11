Автопилот Tesla способен удерживать машину в полосе даже на грунтовых дорогах
Так называемое обновление управляющего ПО до бета-версии FSD v9 начало распространяться среди большего количества электромобилей Tesla, чем ограниченный парк машин, принимающих участие в программе раннего тестирования, поэтому видеоблогеры начали выкладывать свои первые отчёты о работе нового программного обеспечения. Некоторые были настолько охвачены любопытством и азартом, что принялись снимать обзоры ночью, сразу после вечернего обновления ПО.
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В одном из роликов Tesla Model Y с программным обеспечением FSD v9 в бета-версии владелец направляет машину по грунтовой дороге, которая лишена искусственного освещения, и электромобиль уверенно удерживается в её пределах, ориентируясь только на данные навигации и информацию, получаемую с фронтальной камеры. Напомним, что в новом ПО упор сделан именно на возможности машинного зрения, а данные с радаров Tesla не использует. Фактически, с недавних пор американские версии Model 3 и Model Y радаров лишены физически.
Ночные манёвры на перекрёстках оснащённой новой версии ПО машине тоже давались легко и непринуждённо. Центральный дисплей электромобиля используется для визуализации окружения, поэтому водитель может предугадывать поведение машины. Tesla при этом настоятельно требует вернуть руки на руль, если распознаёт, что водитель оторвал их от руля на долгое время. Автопилот в данной версии ПО работает на скоростях до 128 км/ч.
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