Серверные процессоры Intel Sierra Forrest получат исполнение LGA 7529
Пока широкие круги общественности обсуждают задержку анонса 10-нм процессоров Sapphire Rapids, отдельные энтузиасты разглядели в каталогах поставщиков компонентов упоминания о процессорном разъёме LGA 7529, который пригодится для процессоров Intel Sierra Forrest, входящих в состав платформы Birch Stream.
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Ранее считалось, что эти процессоры будут выпускаться по 7-нм технологии и архитектурно будут приближены к семейству Atom в их серверной адаптации, но теперь судить о справедливости такой интерпретации сложно. Платформа Birch Stream также способна будет принять 7-нм процессоры Granite Rapids, которые придут на смену выпускаемым в следующем году 10-нм процессорам Sapphire Rapids. Примечательно, что 5-нм процессоры AMD EPYC семейства Genoa получат исполнение LGA 6096 с соответствующим набором контактов. Получается, что Intel в этом смысле переплюнет соперника на 1443 контакта.
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