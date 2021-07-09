Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Серверные процессоры Intel Sierra Forrest получат исполнение LGA 7529

Больше контактов, хороших и разных!
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Пока широкие круги общественности обсуждают задержку анонса 10-нм процессоров Sapphire Rapids, отдельные энтузиасты разглядели в каталогах поставщиков компонентов упоминания о процессорном разъёме LGA 7529, который пригодится для процессоров Intel Sierra Forrest, входящих в состав платформы Birch Stream.

реклама

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: Twitter, HXL

реклама

Ранее считалось, что эти процессоры будут выпускаться по 7-нм технологии и архитектурно будут приближены к семейству Atom в их серверной адаптации, но теперь судить о справедливости такой интерпретации сложно. Платформа Birch Stream также способна будет принять 7-нм процессоры Granite Rapids, которые придут на смену выпускаемым в следующем году 10-нм процессорам Sapphire Rapids. Примечательно, что 5-нм процессоры AMD EPYC семейства Genoa получат исполнение LGA 6096 с соответствующим набором контактов. Получается, что Intel в этом смысле переплюнет соперника на 1443 контакта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel процессоры granite rapids birch stream lga 7529 sierra forrest
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Серверные процессоры Intel Sierra Forrest получат исполнение LGA 7529
+
Доходность AMD будет расти уверенными темпами и в 2023 году
1
Samsung поставляет графические процессоры NVIDIA в ограниченных количествах
1
Более доступный Radeon RX 6600 выйдет позже Radeon RX 6600 XT
2
Samsung SDI рассматривает возможность организации выпуска аккумуляторов в США
+
Инвесторы разогнали капитализацию Apple до $2,4 трлн
4

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 33
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
62
Обзор новой операционной системы Windows 11
56
Устраняем проблемы электропитания, или не спешите сдавать железку по гарантии
26
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
4
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
23
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
8
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
3

Сейчас обсуждают

Сергей Григорьев
08:45
Такое сделать не сложно, плата адаптера на алике, бу матрица - 3 рубля цена всего удовольствия, если руки и голова есть.
Xbox Series S может получить собственный подключаемый дисплей
omoikane
08:44
Какая разница в чем суть, человек отписал про карты и конкретно здесь :D И люди тут даже не бомбят про видяхи особо. Так к чему это коммент выше не понятно.
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
omoikane
08:40
Ты написал какую то ерунду, высший состав по факту совет директоров, там по факту вообще могут быть люди далекие от IT. Во вторых даже если берем какого нить CEO он не контролирует процесс до таких ме...
В рекламном ролике PlayStation 5 консоль была перевёрнута верх ногами
Зеновий Радеонович
08:38
А кроме синтетики фантазия больше ничего не придумала? Ну, там, копирование файлов, запуск системы, открытие тяжелых фоток в фотошопе, работа с базами данных, прогрузка локаций в играх .... NVMe - нен...
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
Jaster
08:38
Достойная статья на фоне шлака о ценах и криптовалютах...
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
Ник Хобо
08:35
"Если вы не знаете, что видеокарты дешевеют" Мы знаем, что карты сильно дороже рекомендованных цен. В принципе, этого больше чем достаточно.
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
Ник Хобо
08:32
Вот и все что потребно знать о высшем составе игровых корпораций. Они не то что в играх не разбираются, даже не в состоянии правильно поставить консоль собственного производства.
В рекламном ролике PlayStation 5 консоль была перевёрнута верх ногами
VictoR_VK
08:32
Что??? Опять??? была же блять такая тема на днях-: Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя. Какого блять хера повторяется то? Давайте все друж...
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
Александр Шнурок
08:30
Еее биче ская сила, вот это ферма... Это же сколь карт там поместиться.
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
Зеновий Радеонович
08:30
100$ за карту-донор это еще и много.
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем