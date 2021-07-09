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Samsung поставляет графические процессоры NVIDIA в ограниченных количествах

Это усугубило ситуацию с поставками новых видеокарт.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Сейчас в новостях можно чаще встретить информацию о наполнении вторичного рынка видеокарт, но немалое количество покупателей склонно приобретать только новые видеокарты, поэтому им пригодится новость, опубликованная сайтом, чьё название говорит о том, что Игорь слаб, а потому в несвойственной для себя манере упоминает в тексте недобрым словом времена ГДР и СССР.

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Источник изображения: Iror’s LAB

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По информации источника, Samsung в июне не обеспечивал NVIDIA достаточным количеством современных 8-нм графических процессоров с архитектурой Ampere, что послужило причиной для усугубления дефицита новых видеокарт. Среди партнёров NVIDIA даже наблюдались примеры «внутреннего каннибализма», когда контролирующая несколько торговых марок компания направляла всю квоту на нужды определённого бренда, а остальные не могли выпустить ничего. Ситуация должна была улучшиться в июле, но пока соответствующих признаков не наблюдается.

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Вы как бы тоже весьма "пещерны", на фото PS4, а не видяхи. Слово "видеокарты" в новости даже не используется :D
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