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Анонс AMD Radeon RX 6600 XT намечен на август

Уже не за горами.
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Канал Coreteks взял на себя труд объяснить, почему появление на сайте PowerColor упоминаний о видеокартах Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 может служить признаком скорого анонса хотя бы первой из них. По словам источника, Radeon RX 6600 XT будет представлен уже в августе, но только в исполнении партнёров AMD, а попавшее в сеть изображение эталонной видеокарты существует только для демонстрационных целей.

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Источник изображения: Coreteks

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Radeon RX 6600 XT получит 32 Мбайт памяти Infinity Cache и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. По уровню быстродействия новинка будет сопоставима с Radeon RX 5700 XT или GeForce RTX 1080 Ti, а рекомендованная цена пока не определена, но первоисточник готов ориентироваться на уровень $399.

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