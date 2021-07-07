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Многострадальные процессоры Intel Lakefield готовы покинуть рынок

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Из всех 10-нм процессоров Intel, которые после неоднократных задержек всё-таки поступили в продажу, больше всего представительских функций было именно у Lakefield. Эти процессоры были уникальны тем, что в упаковке размерами 12 х 12 х 1 мм объединяли несколько слоёв кремния, включая 10-нм и 22-нм кристаллы Intel собственного производства, а также память типа LPDDR4X. Компания упоминала о них при каждом случае, когда требовалось продемонстрировать её компетенции в создании пространственной компоновки.

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Очевидно, свой потенциал пропаганды процессоры Lakefield уже исчерпали, поскольку новое уведомление на сайте Intel гласит, что обе имеющиеся модели будут сняты с производства, а их поставки прекратятся 29 апреля 2022 года.

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Источник изображения: Intel

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Одновременно Intel упраздняет мобильные процессоры Comet Lake-U и Ice Lake-U. Причина очевидна – подоспела замена в виде более прогрессивных Tiger Lake-U, и за старые архитектуры можно уже не цепляться.

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