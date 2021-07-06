По мнению специалистов DigiTimes Research, ситуация с доступностью некоторых компонентов для производства ноутбуков может улучшиться в четвёртом квартале, но до этого она усугубится по отдельным направлениям в третьем квартале. Пик спроса «хромбуки» миновал во втором квартале, но в третьем квартале спрос на полноразмерные ноутбуки будут диктовать сотрудники офисов.

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Источник изображения: AliExpress

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В четвёртом квартале, по мнению авторов аналитического отчёта, сойдутся сразу два благоприятных фактора. Во-первых, нам в очередной раз обещают обуздать пандемию в двух крупных регионах, потребляющих ноутбуки – Северной Америке и Европе. Во-вторых, наконец-то будут введены в строй дополнительные производственные мощности, которые улучшат ситуацию с поставками нужных компонентов.