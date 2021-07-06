Тайваньские контрактные производители принимают заказы на выпуск автомобильных чипов на 2023 год
Предсказуемо скудную из-за дополнительного выходного в США повестку дня разбавляет публикация на страницах сайта DigiTimes, который сообщает о заключении тайваньскими контрактными производителями TSMC, UMC и VIS договоров на выпуск чипов для автомобильной промышленности не только на 2022, но и на 2023 год.
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Подобная глубина не совсем привычна для отрасли, что лишь подчёркивает напряжённость ситуации с поставками автомобильных конкурентов. Принято считать, что во втором квартале TSMC заметно увеличила объёмы выпуска автомобильных чипов, но полная статистика за период будет опубликована позднее, и пока окончательные выводы делать рано.
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