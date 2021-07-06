Ресурс Electrek напомнил, что изначально Илон Маск (Elon Musk) обещал представить полный автопилот на электромобилях Tesla ещё в 2018-2019 годах, но сроки раз за разом сдвигались. Версию программного обеспечения FSD 9.0 в бета-варианте, которая полагается преимущественно на возможности машинного зрения и бортовых камер, Маск обещал предложить широкой публике в конце июня этого года, но теперь и это обещание не смог сдержать.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: Twitter, BLKMDL3

реклама

В ответ на упрёки клиентов о постоянном переносе сроков на две недели Илон Маск заявил, что FSD 9.0 в бета-версии действительно выйдет в скором времени, выразив даже готовность поклясться. При этом он добавил, что автопилот оказался более сложной технической проблемой, чем он полагал изначально. «Ничто не имеет столько степеней свободы, как реальность», — признался глава компании.