Понять и простить: Илон Маск в очередной раз сместил сроки выхода автопилота Tesla
Ресурс Electrek напомнил, что изначально Илон Маск (Elon Musk) обещал представить полный автопилот на электромобилях Tesla ещё в 2018-2019 годах, но сроки раз за разом сдвигались. Версию программного обеспечения FSD 9.0 в бета-варианте, которая полагается преимущественно на возможности машинного зрения и бортовых камер, Маск обещал предложить широкой публике в конце июня этого года, но теперь и это обещание не смог сдержать.
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В ответ на упрёки клиентов о постоянном переносе сроков на две недели Илон Маск заявил, что FSD 9.0 в бета-версии действительно выйдет в скором времени, выразив даже готовность поклясться. При этом он добавил, что автопилот оказался более сложной технической проблемой, чем он полагал изначально. «Ничто не имеет столько степеней свободы, как реальность», — признался глава компании.
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