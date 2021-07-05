Если опираться на опубликованную Bloomberg статистику, пандемия продолжает играть на руку клиентам Foxconn – крупнейшего контрактного производителя электронных устройств. По итогам второго квартала компания увеличила выручку на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: Getty Images

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Выручка Foxconn за минувший квартал превзошла ожидания аналитиков, достигнув $48,7 млрд в пересчёте по курсу. Росту выручки способствовало сохранение спроса на смартфоны, включая продукцию Apple, игровые консоли и серверные системы. В первом квартале выручка Foxconn выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но тогда впечатляющего роста удалось достичь за счёт эффекта низкой базы, вызванного пандемией в начале 2020 года.